ФСИН: Заключенный из Ростова, чей мозг пронзила шариковая ручка, стал жертвой несчастного случая

Три часа длилась операция по извлечению инородного тела из головы пациента Фото: Артем КИЛЬКИН

В ростовской больнице скончался 37-летний мужчина, которому шариковая ручка пронзила глаз, а затем мозг. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациента. Сложнейшая операция по извлечению инородного тела шла три часа и, казалось, завершилась успешно. Но спустя несколько дней пациент умер, так и не придя в сознание.

Ручку извлекали из головы три часа. Фото: БСМП

Как стало известно, в больницу мужчина поступил из СИЗО № 3 Новочеркасска. Там он находился из-за обвинения в грабеже. В ФСИН считают, что с заключенным произошел несчастный случай, вряд ли это была попытка убийства.

Как сообщили в ГУФСИН, не исключено, что заключенный нечаянно споткнулся и упал на ручку. Сокамерник сразу же позвал на помощь. Сотрудники СИЗО, в свою очередь, незамедлительно позвонили в скорую помощь.

В ведомстве также отметили, что заключенный по дороге в больницу находился в сознании и просил никого не винить.

Тем временем Следственный комитет по Ростовской области начал выяснять все обстоятельства случившегося, об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Специалисты опросят врачей и сотрудников СИЗО. После проверки будет принято процессуальное решение.

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