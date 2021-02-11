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Общество

Всегда есть место чуду: Донские парламентарии вручают подарки детям и пожилым людям

Депутаты-единороссы стали участниками акций «Помоги учиться дома» и «Елка желаний»
КРУГЛОВА Оксана
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