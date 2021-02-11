Всегда есть место чуду: Донские парламентарии вручают подарки детям и пожилым людям

В Ростовской области прошли сразу две яркие социальные акции, цель которых - облегчить обучающий процесс и просто порадовать детей, а также пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, одно мероприятие «Помоги учиться дома» было нацелено именно на школьников, а второе - «Елка желаний» - просто сделало чуточку счастливее всех, кто так нуждался в радости и улыбке. В этих социальных акциях приняли активное участие депутаты-единороссы Законодательного собрания Ростовской области.ГАДЖЕТЫ ЗНАНИЯМ НЕ ПОМЕХА Благодаря федеральному проекту «Помоги учиться дома» (его организатором стала партия «Единая Россия») детям из многодетных и малообеспеченных семей вручили гаджеты для обучения.В первую очередь планшеты получили выпускники 9 и 11 классов для подготовки к экзаменам. Не были обойдены вниманием и младшеклассники, которым цифровая техника поможет расширить знания по школьной программе.Так, глава донского парламента Александр Ищенко подарил планшеты детям из Таганрога и Батайска. Один из них получил мальчик из многодетной семьи Захар Ковалев, который в этом году идет в школу. Также компьютерной техникой для обучения в дистанционном режиме сможет пользоваться и старший ребенок из этой семьи.Второе электронное устройство вручили малообеспеченной семье, где мама одна воспитывает ребенка-инвалида. Кроме этого, Александр Валентинович передал планшеты четырем батайским семьям, а местной школе подарил ноутбук.В свою очередь, депутат ЗСРО Екатерина Стенякина вручила планшеты детям из шахтерских территорий. Председатель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев подарил планшеты школьникам из Гуково и Новошахтинска. А планшеты от первого заместителя председателя Заксобрания Андрея Харченко и депутата донского парламента Александра Михалева получили школьники Белокалитвинского района.АКЦИЯ С РАЗМАХОМПо словам Александра Ищенко, всего за весь период действия программы «Помоги учиться дома» планшеты, ноутбуки и другие виды компьютерной техники для того, чтобы дети могли учиться дома, получили около трех тысяч донских семей.- Приоритет, прежде всего, многодетным и малообеспеченным семьям, семьям с детьми-инвалидами, тем, кто нуждается в самую первую очередь, - озвучил Александр Валентинович.К слову, по мере того, как о программе становилось известно жителям области, появлялись дополнительные заявки.- Мы, конечно, всех сразу обеспечить не можем. Но последовательно, шаг за шагом выполняем заявки в порядке их очередности, - отметил глава донского парламента.Александр Ищенко также выразил надежду, что дети больше не уйдут на дистант.- Но компьютерная техника все равно будет им нужна, потому что это не только возможность слушать учителя и выполнять домашние задания, но и возможность познавать мир: изучать историю, культуру, смотреть фильмы и играть, конечно, ведь все-таки это дети, - подчеркнул главный спикер ЗС РО. - Но важно, чтобы эти игры были правильными, развивали их внутренний мир и помогали расширять горизонты мышления.ПОЧТИ ТЫСЯЧА ЖЕЛАНИЙ ИСПОЛНЕНЫКроме того, депутаты приняли участие еще в одном интересном проекте - «Елка желаний». Он стартовал 1 декабря 2020 года по инициативе президента России. Акция призвана сделать немного счастливее жизнь детей-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также пожилых людей.Депутаты долго и тщательно собирали записки с пожеланиями, а затем, как настоящие Деды Морозы, исполняли их. Так, были исполнены мечты 13 ребят из донского города Гуково. Подарки, о которых просили дети, вручил первый вице-спикер донского парламента Сергей Михалев. Мальчишки и девчонки получили все, что заказывали, - автотреки, детское пианино, конструкторы, кукол, наборы детской посуды и бизиборды.- При общении с детьми всегда чувствуешь неподдельную радость, и это очень приятно, - признался Сергей Александрович. - Всероссийский проект «Елка желаний» продолжается, несмотря на то, что Новый год остался позади. Мы уверены, что у него большое будущее.Так, в январе 2021 года депутаты-единороссы донского парламента исполнили желания еще 43 участников «Елки желаний», восемь из которых - пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья. Среди пожеланий - телефоны, палки для скандинавской ходьбы и оргтехника.Помимо этого, донские депутаты всех уровней в городах и районах Дона вручали детям сладкие подарки. Всего же в рамках федеральной, региональной и муниципальных акций «Елка желаний» было исполнено 906 желаний. Акция продлится до 28 февраля.