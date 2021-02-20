Расписка с того света: На "умершего" ростовского повара подали в суд две женщины

На Дону уже начался процесс над 46-летним шеф-поваром. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Дону начался процесс над 46-летним шеф-поваром Владимиром Ди (имя изменено, - прим. автр.). Он обвиняется в краже около 70 тысяч рублей у женщины, которая могла бы стать его тещей…

Казалось бы, банальная история. Но огромный общественный резонанс она всколыхнула тогда, когда вдруг неожиданно выплеснулось наружу, что по документам он вообще-то уже два года как… умер.

ЗДРАВСТВУЙ, ВОВА!

С героем этой запутанной истории мы встретились прямо на ступеньках городского суда. Он спешил туда с большой спортивной сумкой через плечо. Подумалось: «Неужто решил явиться в суд уже с вещами?».

Я узнала его сразу, хоть был он и не в поварской одежде, а в обычной куртке. Потому, что видела на фотографиях в Инстаграме одного из очень популярных донских ресторанов. На снимках шеф-повар проводил мастер-класс по приготовлению пиццы, участвовал с коллегами в гастрономических фестивалях. Подписи гласили, что это именно Владимир Ди.

- «Комсомольская правда»? Да, поговорю. Но, давайте уже после процесса. А то еще опоздаем, - бросил он.

На всякий случай уточнила: «Вы же ВЛАДИМИР Ди?».

- Ну да, Владимир…

Теперь вместо готовки мужчине придется ходить по судам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТАКАЯ ВОТ КУХНЯ

Коротко из-за чего весь сыр-бор. Уроженец Узбекистана Владимир Ди несколько лет назад переехал на Дон из Средней Азии вместе с братьями и родителями. Стал работать поваром сначала в одном ресторане, потом в другом. И везде зарекомендовал себя как отличный специалист. Его любили. В интернете на сайтах заведений, где он творил на кухне, можно прочесть даже местами восхищенные отзывы о его блюдах.

Как-то он привел на работу в ресторан своего старшего брата Валентина. Его тоже взяли на кухню, но как сушиста. Владимир потом якобы перешел в другое кафе. А вскоре, в феврале 2019 года, умер.

Коллеги, узнав это, приехали на похороны. И с удивлением обнаружили, что на табличке, установленной на могиле, выбито «Владимир Ди», тогда, как хоронили Валентина! Решили, что это недоразумение и ошибка кладбищенского гравера. Но, как оказалось, случайности не случайны...

УМЕР ДВА ГОДА КАК

Правда начала раскручиваться после того, как в сентябре прошлого года Владимир Ди уговорил свою бывшую коллегу Елену (имя изменено, - прим. автр.) взять для него кредит на сумму 252 тысячи рублей на пять лет. Однако, перед тем, как забрать у девушки деньги, Владимир собственноручно написал ей расписку, в которой указал паспортные данные по которым он – Владимир Сергеевич Ди. И обязался все вернуть, выплачивая ежемесячные платежи по кредиту.

Но, якобы, после этого мужчина пропал. А обманутая девушка, с которой банки начали требовать оплату долга и процентов, обо всем рассказала отцу. Тот сразу встал на сторону дочери и решил поговорить по душам с экс-женихом. Поехал за ним в поселок в отдаленный донской район, где живет мама повара. Однако, когда приехал туда, то выяснил: «Владимир Ди умер. Уже два года как…». Соседи и мать рассказали, где искать могилу усопшего повара.

Отец обманутой дончанки решил довести дело до конца и отправился на кладбище, где собственными глазами увидел табличку с выгравированным именем, датами жизни и смерти.

БЕРЕМЕННА ОТ "ПОКОЙНИКА"?

В кладбищенской документации - в журнале захоронений - один в один тоже значились паспортные данные дочкиного приятеля-повара, уговорившего ее взять кредит. Причем, выходило, что умер он в 2019 году, а деньги взял и расписку написал уже в 2020-м. Получается, с того света?!

Дальше — больше. Отец обманутой девушки узнал, что мама другой землячки — с ней Владимир стал встречаться после его дочери - тоже заявила на повара в полицию. Якобы все в том же 2020 году он украл у нее крупную сумму денег. А дочь ее от него еще и беременна...

От такого, и правда, у кого угодно голова пойдет кругом!

На снимках шеф-повар проводил мастер-класс по приготовлению. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОХОРОНЕН, А НА САМОМ ДЕЛЕ ЖИВ

Возвращаемся в зал судебных заседаний. Несостоявшаяся теща шеф-повара была немногословна. Выходило, что ее дочь на четвертом месяце беременности от Владимира. Девушку тот засватал. А вот со свадьбой тянул: то денег еще не собрали, то грянул коронавирус с самоизоляцией и запретом подобных мероприятий.

- Это у него надо спросить почему, - сказала потерпевшая в коротком разговоре с адвокатом обвиняемого.

От Владимира женщина принципиально держалась на расстоянии. Однако, выступить ей в этот день оказалась – не судьба. Просто потому что по правилам, прежде, чем приступить к самой сути дела, судья сначала устанавливает личности участников процесса. И у подсудимого с этим вышел форс-мажор.

Владимир рассказал, что в 2019 году у него умер старший брат, у которого не было никаких документов. Похоронить без паспорта - невозможно. Единственный выход – пожертвовать ради этого своим. Расчет оказался верен: никому и в голову не пришло до малейших деталей сличать фото на паспорте с лицом усопшего. Да и братья были похожи… Так и вышло, что по документам Владимир Ди похоронен, а на самом деле жив.

ТАКИЕ ПИРОГИ!

Как оказалось, жить два года без паспорта получалось благодаря хорошим людям, встречавшимся у Ди на пути, и его репутации хорошего повара. Его знали, на него работало его имя. А еще была ксерокопия прежнего паспорта, медкнижка с галограммой и СНИЛС…

Когда возбудили уголовное дело о краже и «откатали пальчики», убедились, что базе привлекавшихся он не значится. Но теперь суду предстоит проверить услышанное. И процесс отложили до 25 февраля.

Выйдя из здания суда, Владимир объяснил, что проблемы с деньгами начались, когда возникла ситуация с пандемией и самоизоляцией. Люди перестали ходить в рестораны.

По словам мужчины, он планирует вместе с любимой дождаться рождения малыша и растить его вместе. А Елене бы потихоньку выплатил деньги за полученный кредит. Мол, с ней понимание ситуации было, но зачем-то вмешался ее отец.

- Это вообще-то чисто семейная история, - пожал плечами повар, - но кое-кто решил довести ее до суда.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"ДО ПЯТИ ЛЕТ ЛИШНИЯ СВОБОДЫ"

Ваган БЕГЛАРЯН, адвокат Ростов-на-Дону: - За кражу законодательством предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы или менее строгое. Однако следствие должно быть приостановлено до устранения обстоятельств, свидетельствующих о фиктивной смерти подозреваемого путем проведения мероприятий для подлинного установления личности виновного.

При этом установить факт подмены паспорта умершего брата и жизнедеятельности самого ответчика возможно и в особом порядке гражданского судопроизводства. Именно так следует поступить одолжившим деньги женщинам и только потом обращаться в суд за взысканием. В противном случае, суд приостановит производство для поиска наследников, а при их отсутствии и вовсе прекратит производство.