12-летний школьник из Ростовской области умер, зацепившись за сетку на физкультуре

Уроки физкультуры должны проходить под строгим контролем педагога. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 12-летнего школьника. ЧП произошло в одной из школ в Верхнедонском районе прямо на уроке физкультуры.

Как рассказывают очевидцы в спортивном зале ученик случайно зацепился за волейбольную сетку, упал и сильно ударился головой об пол. А уже вечером школьнику стало очень плохо. До такой степени, что ребенка экстренно госпитализировали в больницу. Однако, несмотря на все усилия медиков и оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался…

- Все обстоятельства смерти подростка будут установлены в ходе расследования. Следователи уже опросили свидетелей случившегося и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщила корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Галина Гагалаева. - Шолоховским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности»

Видимо, основной вопрос в этой ситуации, как ребенок вообще мог зацепиться за волейбольную сетку так, чтобы это привело столь печальным последствиям. Но, как говорят врачи, подобные травмы, когда речь идет об ударе головой при падении, или по голове, тем и коварны, что имеют непредсказуемое дальнейшее течение. Не случайно, в подобных случаях рекомендуют немедленное всестороннее обследование и наблюдение у медиков.

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