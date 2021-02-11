Сегодня, 11 февраля, в Марбелье (Испания) состоялся товарищеский матч между ФК «Ростов» и испанским футбольным клубом двумя рангами ниже – «Атлетико Санлукеньо». В первой половине встречи испанцы часто и остро атаковали, проверяя скорость реакции ростовского голкипера. В второй половине атаковать стал «Ростов», однако спарринговая встреча завершилась ничьей.ТЕСТИРОВАНИЕ ГОЛКИПЕРАСпарринг-партнер «Ростова» – «Атлетико Санлукеньо» – клуб третьей по уровню лиги Испании. Иными словами, это добротный любительский клуб.Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выпустил на поле Пояркова, Павловеца, Рукаса, Ланговича, Глебова, Гиговича, Матахадзе, Полоза, Алмквиста и Сохиева. На ворота стал Бабурин. Именно на него легла основная нагрузка в первой половине. Ростовчане позволили испанцам атаковать с первых минут, и те пользовались возможностью проявить себя. В первой трети им чуть было не удалось открыть счет: после углового игрок «Атлетико Санлукеньо» скинул головой мяч в ворота с близкого расстояния. Выручил голкипер. А через несколько минут защитники «Ростова» позволили испанскому нападающему сделать расстрельное добивание с двух метров. И опять включился в игру голкипер.В начале второго тайма Карпин заменил Рукаса и Сохиева на Турищина и Мухина. «Ростов» стал создавать острые моменты, однако острота была неполной – без реализаций. Особо обидными был удачный навес в штрафную и неточная игра Козлова на втором этаже: скидка на партнеров не достигла цели. Итог встречи – 0:0.РЕАКЦИЯ ФАНАТОВБолельщики «Ростова» смотрели матч в онлайн-трансляции. Самые радикальные оказались недовольны результатом:- Вывод простой: в испанском чемпионате «Ростову» досталось бы место в 3-й лиге, – эмоционально высказался в обсуждении в соцсетях один из фанатов клуба.Впрочем, в основном болельщики отмечали, что задачей Карпина, по их мнению, был перебор вариантов состава. А играть «по-взрослому» во время сборов – значит рисковать оказаться с травмированными игроками.- Игроки физподготовкой занимаются. Результат нормальный для 11 февраля, – подытожил общее мнение болельщик по имени Владимир.Фанаты, судя по их реакции, с нетерпением ожидают появления в основном составе Мамаева. Футболист продолжает восстанавливаться после травмы. На сборах ранее появился оправившийся от травмы Кенто Хашимото. Хотя пока не известно, выйдет ли японец на поле в кубковой встрече с «Ахматом». В игру в кубковом матче вполне может вступить Тугарев. Главный тренер регулярно выпускал его на поле на сборах. Сегодня стало известно, что ФК «Ростов» намерен приобрести Тугарева у московских «железнодорожников».ГОООЛ!Весь ростовский футбол в спортивном Telegram “Комсомольской правды – Ростов”: трансляции, прогнозы, инсайды. Подписка в один клик.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ бой идут новички: каким составом ФК \\"Ростов\\" выйдет во второй части чемпионатаСреди претендентов есть как опытные игроки, так и совсем молодые воспитанники академии клуба (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.