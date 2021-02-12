Новые выделенные полосы для общественного транспорта организуют в Ростове-на-Дону

Выделенные полосы обозначат на трассе с помощью дорожных знаков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону организуют новые выделенные полосы для общественного транспорта. Они появятся на объездах моста на улице Малиновского, рассказали в городской администрации.

Замглавы мэрии по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский рассказал, что выделенные полосы уже появились на улице Шеболдаева. Их организовали в направлении движения в город.

— По улице Немировича-Данченко вопрос также практически решен. В стадии рассмотрения —улицы Дачная-56 Армии, Ларина, — сообщил Константин Солонский.<