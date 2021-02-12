Коронавирус в Ростове-на-Дону 12 февраля 2021: число зараженных дончан перевалило за 68 тысяч

Жертвами коронавируса за сутки стали 25 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 123 человека. Всего в ростовской области, в том числе в донской столице, коронавирусом заразились еще 345 жителей. Общее число инфицированных с начала панедмии составляет 68 007.

Наибольшую долю зараженных, 39,4%, составляют люди в возрасте 46 до 65 лет. 25,8% — от 18 до 45 лет; 21,7% — от 66 до 79 лет. 6,4% заболевших — пожилые старше 80 лет и 6,7% — дети.

В настоящее время на лечении в стационарах находятся 2 064 пациента. 32 зараженных — в тяжелом состоянии. Эти пациенты подключены к инвазивной искусственной вентиляции легких. 180 госпитализированных находятся на неинвазивной ИВЛ.

Подтвердилась смерть еще 25 человек с ковидом. Среди них — 14 женщин от 58 до 91 года и 11 мужчин от 47 до 85 лет. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 2 909 человек.

За последние сутки от ковида вылечились 398 человек. С начала пандемии выздоровели 58 234 жителя.

АЛЛО!

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