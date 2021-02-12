ФК «Ростов» — ФК «Локомотив» 14 февраля: прогноз на матч

Встреча пройдет в Испании. Фото: "Ростов".

ФК «Ростов» — ФК «Локомотив» 14 февраля: публикуем прогноз на матч. Завершающая товарищеская игра "Ростова" в рамках зимних сборов начнется в 17:30. Встреча пройдет в Испании.

Напомним, за 19 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 32 очка и занял пятую строчку турнирной таблицы. «Локомотиву» же удалось заработать 28 очков. Команда расположилась на восьмом месте.

ИГРЫ РПЛ

«Ростов» завершил сезон после игры с ЦСКА. Желто-синие уступили армейцам со счетом 1:3. В этой игре проявил себя Федор Чалов — именно он забил три гола в ворота ростовчан. Лишь в добавленное время Алексей Козлов успешно атаковал ворота противника. Валерий Карпин после матча пояснил, что цельной игры у нового состава пока не получается.

В тот же день прошел последний в прошлом году матч «Локомотива». Москвичи проиграли «Химкам» со счетом 3:2. Больше половины матча "железнодорожники" лидировали со счетом 1:2. Однако благодаря голам Ильи Кухарчука и Александра Долгова «Химкам» удалось обойти соперника.

ЗИМНИЕ СБОРЫ

На зимних сборах «Ростов» обкатывает стратегию в товарищеских матчах с переменным успехом. Ростовчане уверенно обыграли «Эстерсунд», «Марбелью», тбилисский «Локомотив». Но не обошлось и без «ложки дегтя». Первый матч с командой РПЛ на втором сборе завершился поражением. «Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 0:2, во время встречи возникла потасовка. Игра с командой тремя рангами ниже - испанским любительским клубом «Атлетико Санлукеньо» - закончилась ничьей.

Товарищеские матчи «Локомотива» проходили с большим успехом. По крайней мере, фанаты получили от них удовольствие. Футболисты дважды встретились с «Эстерсундом» и «Краснодаром». Обе игры со шведским клубом завершились победой москвичей. Что касается матчей с «Краснодаром», то здесь на счету «Локомотива» одна победа и одна ничья.

ПРОГНОЗ

Кажется, что сейчас футболисты «Ростова» и «Локомотива» находятся в одной форме. Можно прогнозировать, что команды сыграют вничью — 0:0. Однако не стоит забывать и об общи результатов клубов в РПЛ. Победа с небольшим отрывом может оказаться за «Ростовом» — 0:1.

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