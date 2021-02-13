Коронавирус в Ростове-на-Дону 13 февраля 2021: число зараженных дончан приближается к 68,5 тысячи

Жертвами вируса стали 23 человека. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 127 человек. Всего в Ростовской области, в том числе в донской столице, выявили 342 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составило 68 349.

35,2% заболевших составляют жители в возрасте от 46 до 65 лет. 31,8% зараженных — люди от 18 до 45 лет; 19,5% — от 66 до 79 лет. 6,9% инфицированных — старше 80 лет; 6,6% — дети.

В настоящее время в стационарах находятся 2 067 пациентов с ковидом. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое. Эти люди подключены к инвазивной искусственной вентиляции легких. 150 заболевших — на неинвазивной ИВЛ.

Подтвердились 23 случая заражения коронавирусом. Среди них 15 женщин в возрасте от 56 до 87 лет и восемь мужчин — от 57 лет до 81 года. У всех этих пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии жертвами опасной инфекции стали 2 932 жителя области.

За сутки вылечились от коронавируса 374 человека. Число выздоровевших за все время достигло 58 608.

АЛЛО!

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