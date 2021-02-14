Коронавирус в Ростове-на-Дону 14 февраля 2021: число зараженных дончан перевалило за 68,5 тысячи

В Ростове-на-Дону прирост заболевших составил 125 человек. Всего в 42 районах и городах, в том числе в донской столице, коронавирусом заразились 339 жителей. Общее число инфицированных достигло 68 688.37,5% новых заболевших — люди в возрасте от 46 до 65 лет. Среди зараженных 28,6% — жители от 18 до 45 лет, 22,7% — от 66 до 79 лет. Доля людей старше 80 лет составляет 7,4%; детей — 3,8%.На лечении в стационарах находятся 2 006 пациентов. Состояние 35 зараженных оценивается как тяжелое. Состояние этих людей поддерживается с помощью инвазивного аппарата искусственной вентиляции легких. 143 пациентов подключены к неинвазивным ИВЛ.За сутки от ковида скончались три человека. Это две женщины 70 и 89 лет и 59-летний мужчина. Все они страдали от сопутствующих хронических заболеваний. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 2 935 заболевших.Выздоровели 279 пациентов с ковидом. За все время от опасной инфекции вылечились 58 887 человек.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.