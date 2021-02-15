«Титаник» всплыл на Дону: местный житель выставил на продажу меню с легендарного лайнера

Меню подавали 14 апреля, в следующую ночь "Титаник" затонул. ФОТО: Wikipedia

Через 109 лет после крушения легендарного «Титаника» в Атлантике, житель Таганрога Алексей выставил на аукционе меню для пассажиров, путешествовавших на лайнере первым классом. Владелец хочет за раритетную бумагу немалые деньги. «Комсомольская правда – Ростов» выяснила у таганрожца, как ему достался артефакт.

Экспонат появился на одном из сайтов бесплатных объявлений. Владелец хочет выручить за артефакт почти 100 тысяч рублей. В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» он уточнил, что бумага досталась ему от родственника. Тот, в свою очередь, в середине прошлого века купил меню на аукционе.

- Мой брат в 60-х годах ездил в США по рабочей визе. Там он и купил меню. Не знаю, сколько стоило тогда меню, но уверен, что это подлинник. Это можно понять по характерным знакам – типа печатей и даты, - пояснил продавец, представившийся Алексеем.

На лицевой стороне изображения на аукционном сайте действительно можно увидеть число и месяц: 14 апреля 1912 года. На следующую ночь корабль пошел ко дну.

Меню находится в рамке под стеклом. Фото: сайт "Авито"

Алексей уверяет, что долгое время меню находилось в специальной рамке, однако это не уберегло его от времени. Лист помялся и слегка пожелтел.

ЧТО В МЕНЮ?

Стоит сказать, что подобные меню выдавали пассажирам первого класса. Это можно понять по характерному рациону, который предлагали только состоятельным пассажирам. Также продавец отметил, что список блюд в его меню – это завтрак.

На листе бумаги на английском языке указано, что клиентам ресторана на корабле за день до крушения подавали бараньи отбивные на гриле, пирог с мясом, болонские сосиски, которые тогда считались деликатесом, а также рыбу по-скандинавски.

Кроме того, в начале века элитным пассажирам предлагали попробовать привычные нам пюре, другие блюда из картофеля, а также несколько видов сыров на выбор. Рацион весьма изысканный...

ПОДЛИННИК ИЛИ НОВОДЕЛ?

Стоит отметить, что подобные предметы не раз выставлялись на продажу. В 2015 году ряд западных СМИ писали, что точно такое же меню продали на аукционе. Если таганрогское меню – подлинник, то его владелец явно продешевил. Зарубежный владелец такой бумаги выручил за раритет 88 тысяч долларов. Его случайным образом забрал с тонущего парохода один из предпринимателей, пассажиров первого класса. Считалось, что больше таких экземпляров не сохранилось.

"Титаник", как известно, затонул в свой первый рейс в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Компания, построившая грандиозный по тому времени корабль, утверждала, что он не может пойти ко дну в силу конструктивных особенностей. Однако, не доплыв на берегов Северной Америки, после столкновения с огромным айсбергом он потерпел крушение. На борту находились 2208 человек, выжили только 704.

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