Пожарные "Валли": как мультяшные роботы тушат огонь в Ростовской области

Роботы выполняют разные функции. Фото: МЧС по РО

В Ростовской области есть только одна пожарная часть, в которой помимо спасателей, трудятся роботы. Работники МЧС из Азовского района ласково называют их "Валли", с отсылкой к знаменитому мультфильму об одиноком сортировщике мусора на погибающей Земле.

Роботы-пожарники - это небольшие машинки на мощных колесах. Они способны передвигаться по пересеченной местности, оборудованы прожекторами и специальным устройством для шлангов с водой. Устройства незаменимы там, где работа человека представляет смертельную опасность.

- Эти роботы применялись в тушении, например, газонаполнительной станции в Ростове в 2015 году. Также на полигоне, где происходили взрывы боеприпасов, - пояснили в пресс-службе областного управления МЧС.

Такие "распылители" незаменимы для тушения ландшафтных пожаров. Фото: МЧС по РО

В САМОЕ ПЕКЛО

Начальник группы робототехнических средств, майор внутренней службы Сергей Есипов рассказал "Комсомолке" о принципе действия этих устройств. На корпусе механических помощников имеются пазы для шлангов с водой или пеной. Спасатели подсоединяют шланги к роботам и с помощью джойстиков запускают в самое пекло. Роботы без проблем продвигаются там, где из-за едкого дыма видимость стремится к нулю и невозможно дышать. "Валли" хорошо показали себя во время ландшафтных пожаров на территории области.

- Робот также оборудован камерой, которая снимает все происходящее и передает точное изображение на монитор оператору. Это помогает отслеживать пламя и эффективно планировать ликвидацию ЧС, - отметил специалист.

"ВАЛЛИ"-РАСПЫЛИТЕЛЬ

Один "Валли" работает как распылитель, что незаменимо на больших площадях. Человек дистанционно "подгоняет" устройство к месту возгорания, прицеливается и запускает подачу воды. Робот распыляет воду сразу на несколько метров огненной земли. Это полноценная замена человеку.

- Другая наша модель может выпускать струю на расстояние до 45 метров, непрерывно работать до четырех часов и двигаться со скоростью три километра в час. Оператор должен находиться на расстояние не более 200 метров от робота, чтобы доходил сигнал, - добавил Сергей Есипов.

Модели оборудованы мощными камерами и прожекторами. Фото: МЧС по РО

В специализированной части в Кулешовке есть еще одна уникальная машина - пожарный танк. Гиганта произвели еще в середине прошлого века. Его использовали на Байконуре, а позже доставили в донской регион.

- Машина оснащена насосной установкой, которая производит до 40 л/с. Вмещает в себя до 10 тонн воды и 1 тонну пенообразователя, - отметили в областном МЧС.

Так или иначе, но до полной самостоятельности робота-пожарным еще далеко. Такие устройства от начала до конца операции должен контролировать человек. Однако спасатели с каждым годом все больше привыкают к безмолвным машинам, бок о бок работая с ними на происшествиях.

Роботами управляют операторы на расстоянии. Фото: МЧС по РО

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