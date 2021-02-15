Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 февраля 2021 года: общее число зараженных COVID-19 превысило 69 тысяч человек Фото: Алиса ТИТКО

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 февраля 2021 года: общее число зараженных превысило 69 тысяч человек. В лабораториях региона зарегистрировали 337 случаев заражения – в 41 городе и районе донского региона.

Врачам удалось спасти от смертельно опасного вируса жизни 59 тысяч 178 человек, в том числе за прошлый день ковид победили 291 человек.

Больше всего зараженных по-прежнему в Ростове-на-Дону – 120 случаев. В Таганроге - 17 случаев, в Неклиновском районе - 15, в Новочеркасске -14.

Всего по одному случаю медиками зарегистрировано в Новошахтинске, Верхнедонском, Каменском, Родионово-Несветайском и Шолоховском районах Ростовской области.

Сейчас все необходимое лечение в донских стационарах получают 2018 пациентов. Согласно отчетам специалистов, к аппаратам ИВЛ подключены 197 человек.

Медикам не удалось спасти жизни еще восьми человек с COVID-19. Коронавирус унес жизни пяти женщин и троих мужчин. Врачи отмечают, что все они обладали хроническими заболеваниями, которые осложняли лечение.

Всего с момента начала пандемии в Ростовской области жертвами коронавируса стали 2 943 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Едим и выздоравливаем: что есть во время коронавируса, рассказала врач

Жиры должны составлять 30-35 процентов от калорийности суточного рациона (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.