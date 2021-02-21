Коронавирус в Ростове-на-Дону 21 февраля 2021: за сутки выявили 316 заболевших COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус в Ростове-на-Дону 21 февраля 2021: за сутки выявили 316 заболевших COVID-19. Общее число зараженных подбирается к 71 тысяче человек. Медики в регионе зарегистрировали уже 70957 пациентов с подтвержденным ковидом.

- Сейчас лечение в стационарах получаю 1751 человек. Врачи подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких 157 человек, в том числе в тяжелом состоянии - 27 пациентов, - рассказали в правительстве Ростовской области.

Отмечается, что среди новых заболевших большинство - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Люди этой возрастной группы зачастую сложно переносят коронавирус.

С момента начала пандемии медики спасли уже 61211 человек. Только за последние сутки здоровых пациентов стало больше на 332

Справиться с опасным вирусом не смогли еще 20 человек. Самому молодому из них на момент смерти было 47 лет, а пожилому - 88. Все они находились в тяжелом состоянии из-за хронических заболеваний, которые осложняли лечение. Жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 3052 человека.

Врачи советуют людям делать прививки против коронавируса. Вакцинация проходит на добровольной основе.

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