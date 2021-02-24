«Праздник мужества, достоинства, чести»: директор РЭРЗа Адель Мустафин поздравил коллектив с 23 Февраля

Фото: Оксана Круглова

Страна отметила День защитника Отечества. Накануне этого праздника мужскую часть коллектива поздравил руководитель Ростовского электровозоремонтного завода Адель Мустафин. Он вручил работникам, которые прошли Чеченскую войну и воевали в Афганистане, памятные подарки и красные гвоздики.

Директор Ростовского электровозоремонтного завода Адель Мустафин. Фото: РЭРЗ

- Среди населения нашей страны есть те люди, для которых этот праздник – особенный день. Это относится и к вам! Вы доказали верность присяге, любовь к Отчизне. А также то, что 23 Февраля - праздник мужества, достоинства, чести – является вашим праздником! Хочу поздравить вас с вашим днем. Пожелать вам и близким вам людям крепкого здоровья, благополучия, успехов во всем. Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания! И, конечно, мирного неба над нашими головами, - обратился Адель Шамильевич к собравшимся.

После торжественной церемонии руководитель и работники завода возложили цветы к памятнику Солдату, возведенному на территории предприятия.

Фото: Оксана Круглова

ПУТЬ ПОДВИГА

Отметим, что завод имеет большую и героическую историю. В этом году РЭРЗу исполнится 147 лет. Предприятие пережило восстание рабочих в 1905 году, революцию, Великую Отечественную войну.

А в литейном цеху электровозоремонтного завода сражался батальон под командованием Гукаса Мадояна. Рядом с ним и его солдатами против немцев в один ряд встали и рабочие завода. На несколько суток литейный цех превратился в крепость для наших бойцов. Кстати, это здание стоит на территории завода и по сей день.

- В мирное время, в 2006 году, в литейном цехе меняли пол и во время ремонтных работ нашли останки бойцов советской армии, - рассказал «Комсомольской правде» - Ростов» Адель Мустафин. Позже солдат перезахоронили. На церемонии присутствовали и потомки бойцов. Родственников удалось найти по медальонам павших солдат. А позже на территории завода по инициативе работников установили памятник Солдату.

А в феврале 2020 года наш завод посетил ветеран Великой Отечественной войны Павел Дмитриевич Кравченко, который был непосредственным участником сражений, развернувшихся на территории завода. Рассказы Павла Дмитриевича о героическом подвиге, совершенном солдатами и офицерами батальона старшего лейтенанта Мадояна, никого не оставили равнодушными.

Завод посетил ветеран Великой Отечественной войны Павел Дмитриевич Кравченко, который был непосредственным участником сражений. Фото: Оксана Круглова

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Отметим, Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод – одно из старейших российских предприятий железнодорожной отрасли, входит в группу компаний «ЛокоТех». Оно занимает третье место по объему ремонта в отрасли. В настоящее время завод осуществляет средний и капитальный ремонт электровозов, линейного оборудования: тяговых двигателей, вспомогательных машин, мотор-компрессоров, тяговых трансформаторов, главных выключателей, контроллеров, токоприемников. Предприятие также выпускает продукцию механообрабатывающего производства.

Завод включает в себя 11 производственных подразделений: механическое производство, электроаппаратный цех, тележечный цех, электровозосборочный цех, разборочно-комплектовочный цех, а также ремонтно-механический, инструментальный, электроремонтный, энергосиловой, ремонтно-строительный и малярный участки.

С момента основания Ростовский-на-Дону ЭРЗ динамично расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, наращивает объемы производства. Сейчас предприятие производит широкий ассортимент запасных частей, комплектов оборудования, колесные пары.

На сегодняшний день на предприятии трудятся около двух тысяч человек.