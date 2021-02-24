Со знаком качества: Ростовский филиал Российской таможенной академии готовит высококлассных специалистов

Фото: Ростовский филиал Российской таможенной академии

Ростовский филиал Российской таможенной академии – ведущий научный и методический центр в области таможенного дела на Юге России. Именно здесь готовят настоящих профессионалов своего дела - будущих таможенников. Эта профессия уникальна. Специалист таможенной службы обладает знаниями и навыками одновременно в нескольких областях: экономики, права, цифровых технологий и технических средств контроля.

В филиале, расположенном в центре донской столицы, созданы все условия для подготовки таких многогранных специалистов. При обучении большое внимание уделяется не только фундаментальным знаниям, но и формированию навыков по их практическому применению. Так, студенты факультета таможенного дела занимаются в лабораториях технических средств таможенного контроля, товароведения и программирования. А для ребят, интересующихся высокими технологиями и инновационным развитием нашей страны, функционирует студенческий научный центр.

Студенты юридического факультета практикуются в зале судебных заседаний и кабинете криминалистики, где каждый может почувствовать себя следователем. Также на базе факультета работает юридическая клиника, в которой ребята в процессе обучения получают практический опыт решения юридических вопросов, оказывая помощь реальным людям. А развить логическое мышление и ораторское мастерство им помогает клуб дебатов.

Экономический факультет готовит специалистов, способных решать экономические задачи, стоящие перед ФТС России.

Подготовка специалистов в области таможенного дела реализуется в тесном взаимодействии с таможенными органами региона, благодаря чему более 90% выпускников филиала трудоустраиваются в первый год после выпуска.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Отметим, что для тех школьников, которые готовятся стать абитуриентами, весной выдастся уникальная возможность. Как рассказал проректор-директор филиала, доктор технических наук, доцент Петр Башлы 11 апреля этого года в 12:00 филиал проводит День открытых дверей. На мероприятие приглашают всех желающих.

Проректор-директор Ростовского филиала Российской таможенной академии, доктор технических наук, доцент Петр Башлы. Фото: Ростовский филиал Российской таможенной академии

Петр Николаевич Башлы подчеркнул, что обучение в Ростовском филиале Российской таможенной академии дает целый список преимуществ. Прежде всего, это качественное образование и перспективная профессия; сочетание классического высшего образования и инновационных образовательных технологий; использование новейших цифровых технологий в учебном процессе. Кроме того, в высшем образовательном учреждении применяют индивидуальный подход к каждому студенту. Все студенты очной формы обучения обеспечиваются таможенной формой. В академии существует широкий спектр возможностей для всесторонней самореализации студентов, имеется современная материально-техническая база, а после окончания академии у выпускников будет широкий выбор места трудоустройства. Также обучение в академии дарит много верных друзей.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Многие годы в стенах филиала студенты традиционно обучаются по программе специалитета «Таможенное дело», включающей направленности «Организация таможенного контроля», «Информационные системы и таможенные технологии», «Таможенные платежи», «Товароведение и экспертиза в таможенном деле», и по программам бакалавриата: «Экономика» (профили подготовки: «Экономика предприятий и организаций (таможня)» и «Мировая экономика»), и «Юриспруденция» (профили подготовки: «Гражданско-правовой», «Государственно-правовой» и «Международно-правовой»).

А с 2020 года в филиале реализуется новое направление подготовки «Прикладная информатика». Уникальность подготовки специалистов заложена в реализуемом профиле подготовки «Прикладная информатика в государственных информационных системах», учитывающем все требования к будущему таможеннику.

В академии существует широкий спектр возможностей для всесторонней самореализации студентов, имеется современная материально-техническая база. Фото: Ростовский филиал Российской таможенной академии.

НА ЗАМЕТКУ!

Успейте стать первыми и получить качественное образование и востребованную и перспективную профессию!

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