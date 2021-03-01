В связи с ремонтом автомобильных дорог на нескольких улицах Ростова будет ограничено движение автомобильного транспорта

Ограничения дорожного движения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщили в мэрии Ростова-на-Дону, с 10 марта по 30 августа 2021 года в связи с ремонтом автомобильных дорог планируются изменения в организации дорожного движения.

Будет ограничено движение транспортных средств на следующих участках:

ул. Фурмановская

ул. Казахская, на участке от ул. Чистопольская до пер. Беломорский

ул. Мадояна, на участке от ул. Доватора до ул. Малаховская

ул. Всесоюзная, на участке от ул. Всесоюзная,166 до ул. Малиновского

ул. Нариманова, на участках: от ул. Погодина до пер. Марксистский, а также от пр. Михаила Нагибина до ул. Мартовитского

Будьте осторожны на дорогах!