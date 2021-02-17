Топ самых желанных подарков на 23 февраля и 8 марта в Ростове-на-Дону

Если вы еще не купили подарки родным и близким к 23 февраля и 8 марта, пора начинать их искать. До Дня защитника Отечества осталась всего неделя. Так что сперва поторопиться нужно милым дамам. Особенно, если хотите, чтобы мужчины не забыли в ответ про Международный женский день.

Выбор подарков – дело приятное, но порой хлопотное. Ведь хочется выбрать то, что действительно порадует родных. А если вспомнить, сколько всего дарили на прошлые праздники, то уже и не знаешь, что преподнести в этот раз.

«Комсомолка» решила помочь, и опираясь на данные исследования Яндекс.Маркета, составила Топ самым желанных среди ростовчан презентов. Надеемся, это поможет вам определиться с выбором.

МУЖЧИНАМ

Что покупают женщины: Самым популярным подарком, который в Ростове в преддверии праздника выбирают мужчинам, стали инструменты. На втором месте классика – парфюм. На третьем – одежда. Чаще всего в подарок берут свитера, свиншоты, рубашки, футболки.

Что на самом деле хотят мужчины: Сами же мужчины говорят, что кроме вышеперечисленных презентов также обрадовались бы смарт-часам, классным беспроводным или стереонаушникам, компьютерной технике и спорттоварам. Так что, если подарок еще не выбрали, обратите внимание на эти варианты.

Бюджет подарков: Средний чек, который девушки готовы потратить на подарки к 23 февраля – 1500 рублей. Такую сумму запланировали потратить 55% опрошенных женщин. Еще две трети респондентов рассчитывают на сумму до 2000 рублей. Больше всего готовы потратить на презенты любимому мужчине или папе.

А ТЕПЕРЬ ЖЕНЩИНАМ

Что покупают мужчины: Девушки хотят внимания и эмоций. Романтический ужин, поход на квест или вечеринку стали одними из самых поп