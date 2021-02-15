Через месяц Матвею из Ростовской области исполнится четыре годика. В то время, как другие его сверстники уже во всю бегают и болтают, а кто-то – даже читает, Матвей только-только начал говорить. И дело вовсе не в том, что родители уделяли мало внимания развитию сына. Все эти года семья отчаянно боролась за то, чтобы малыш просто жил без боли.ПЕРЕЛОМЫ У МАЛЬЧИКА БЫЛИ УЖЕ В УТРОБЕДело в том, что у Матвея - редкое генетическое заболевание - несовершенный остеогенез.В народе деток с таким диагнозом называют «хрустальными». Такой синоним выбрали не случайно. У людей, страдающих этой болезнью, очень хрупки, словно стекло, кости. Отсюда – многочисленные переломы.Вот и у Матвея уже к трем годам было, по меньшей мере, девять переломов! И, как минимум три из них, он получи в утробе матери. Любое неловкое движение может привести к серьезной травме.- Например, летом он играл с конструктором, резко повернулся и отчаянно заплакал. Сломалась ключица, - рассказала мама ребенка Ольга Агуреева корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».Поэтому из-за болезни родители обращаются с ребенком по-особенному нежно – на руки берут очень аккуратно, одевают – также. Все манипуляции делают с оглядкой на хрупкие косточки Матвейки.ПРИШЛОСЬ ЕХАТЬ В СТОЛИЦУОчень долго врачи не могли поставить верный диагноз малышу, только в Москве родителям сказали, чем страдает ребенок и как с этим бороться. Так, четыре раза в год мальчику необходим курс лечения в одной из столичных клиник. Находиться там надо всего несколько дней, но сам курс – очень дорогой – 544 тысячи рублей в год.Такую сумму семья не потянула бы. И за помощью Агуреевы обратились в благотворительный фонд «Русфонд». Там их услышали. Волонтеры взяли хрупкого ребенка под свое крыло. И необходимая сумму была собрана за два месяца.В итоге, после первых капельниц в развитии ребенка сразу же пошел прогресс!- Матвей, наконец-то, стал говорить, - улыбается счастливая Ольга. - А первыми словами его были «Мама» и «Папа». Потом пошли и целые предложения! Более того, сын начал держать голову. Уже пытается сидеть, но пока еще не ходит. Неделю назад мы опять были в московской клинике. Вот только вернулись домой. Думаю, ощутимые сдвиги после четвертого по счету курса лечения мы увидим уже через месяц.К слову, с огромной долей вероятности, лечение «хрустальному» ребенку будет требоваться еще много лет подряд. Но семья рада, что хотя бы на ближайший год, благодаря помощи фонда, вопрос с оплатой медицинских услуг у них отпал.- Нет слов, чтобы выразить благодарность всем тем, кто помог нашей семье в сборе средств, - горячо поблагодарила мать всех неравнодушных к их истории людей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Философия последнего шанса»: Опухоль размером с кулак удалил из мозга пациента ростовский хирургЕсли бы не талант врача, больной умер бы через две недели (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.