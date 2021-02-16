В донской столице в Ленинском районном суде вынесли приговор местному жителю, который из корыстных целей установил в машине знакомого прослушивающее устройство и маячок, отслеживающий, куда едет автомобильДо поры до времени слежка шла гладко. Но в какой-то момент горе-детектив во время беседы со знакомым озвучил такие факты о нем, о которых тот знать не должен был. Так человек заподозрил, что за ним следят, после чего написал заявление в правоохранительные органы. Опасения подтвердились и очень скоро «следопыта» вывели на чистую воду.Как рассказали в пресс-службе ФСБ по Ростовской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни».Ленинский районный суд огласил приговор. Учитывая, что ростовчанин уже был судим за мошенничество, приговор ему вынесли строгий.- Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок полтора года с отбыванием в колонии строгого режима. В результате рассмотрения апелляционной жалобы Ростовским областным судом приговор оставлен без изменения, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.Кстати, если жена или муж решат спрятать в авто второй половинке прослушивающее устройство, то это тоже будет нарушением законодательства. А вот обращение в детективное агентство, которое имеет лицензию, - вполне правомерно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:После истории с теленком и GPS-трекером Генпрокуратура проверит уголовные дела, связанные со «шпионской аппаратурой»Ситуацию, в которую попал курганский фермер, журналисты озвучили на пресс-конференции Путина (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.