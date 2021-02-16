История Марины и Александра – о настоящей любви, которую никто не ждал, а она внезапно нагрянула. Оба они – инвалиды детства. У 30-летней женщины есть родная сестра, но из-за состояния здоровья (у Марины ДЦП и эпилепсия, - прим. автр.) ростовчанка вынуждена жить в интернате. Александр также с малых лет прикован к коляске. Но, несмотря на сложные диагнозы, оба они считают себя счастливыми людьми, ведь они есть друг у друга.СЧАСТЬЕ НА ГОДЫЭта лавстори началась почти 12 лет назад. Тогда Марина переехала жить из Донецка Ростовской области, в котором жила, в Новочеркасск — интернат для престарелых и инвалидов. И, как только переступила порог своего нового дома, вдруг встретила его…- Саша был в коридоре, а я с чемоданами как раз заходила с улицы. Он поздоровался, представился и сразу спросил: «В какой комнате я буду жить?», - вспоминает Марина.Так и завязалось их общение. Вначале – дружеское, а потом – и романтическое.Марина и Александр много гуляли, болтали обо всем на свете, узнавали друг друга. Так пробежали два года. В какой-то момент оба поняли, что у них общие ценности и один взгляд на мир.САМОМУ ЛУЧШЕМУ МУЖЧИНЕ НА СВЕТЕА потом Александр сделала Марине предложение.- Он просто спросил: «Как ты смотришь на то, чтобы стать моей женой?», - улыбается женщина. - Вы знаете, до знакомства с Александром я даже не думала о браке, никогда ни с кем не встречалась. И он, впрочем, тоже. Уже тогда я понимала, что люблю его всем сердцем, но все равно «да» ответила не сразу. Взяла время подумать.«Да» она ответила только через две недели. Свадьбу отмечали прямо в Интернате. Для этого события Марина, как и положено настоящей невесте, купила белое платье. Из загса молодоженов встречали с караваем в руках.- Было очень весело и торжественно, - рассказывает женщина. - И гости были, и танцы.Марина и Александр женаты уже девять лет. И совсем скоро отметят первый юбилей совместной жизни. Влюбленные признаются, что за эти годы ссор было мало, а вот счастья – хоть отбавляй.- Я пою в ансамбле и сольно, но все мои композиции - о любви, - призналась Марина. - И, знаете, каждая из них посвящена ему – самому лучшему мужчине на свете.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Любовь без границ: как обычный юноша стал для девушки в инвалидном кресле лучшим другом и мужемРостовчане Яна и Владимир за пять лет вместе преодолели множество сложностей - в том числе, непонимание родителей (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.