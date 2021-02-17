Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 февраля 2021 года: медики зарегистрировали 326 новых случаев COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 февраля 2021 года: медики зарегистрировали 326 новых случаев COVID-19. Общее число людей с подтвержденным диагнозом достигло 69683 человек. Об этом сообщает региональное правительство.

Случаи заражения зарегистрированы в 46 городах и районах Ростовской области. Больше всего больных выявили в Ростове - 122, в Новочеркасске - 16, в Таганроге -13, в Батайске - 12.

Всего по одному заболевшему обнаружили в Волгодонске, Верхнедонском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Пролетарском, Советском, Тарасовском, Усть-Донецком и Целинском районах.

Сейчас в стационарах Дона получают лечение1 888 пациентов. Врачи приняли решение о подключении к аппаратам ИВЛ 167 человек. Все эти люди находятся под пристальным вниманием медперсонала.

С момента начала пандемии врачам удалось вылечить 59 845 пациентов, в том числе за минувшие сутки - 339 человек.

Медики не смогли спасти жизни еще 19 человек, в числе которых оказались одиннадцать женщин и восемь мужчин - все с хроническими заболеваниями - в возрасте от 60 до 94 лет. На Дону жертвами COVID-19 стали уже 2973 человека.

В донских лабораториях за минувший день провели 7248 тестов на коронавирусную инфекцию. За все время специалисты выполнили около 1,8 миллионов исследований.

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