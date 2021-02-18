Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 февраля 2021 года: число зараженных увеличилось на 326 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 326 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на 18 февраля прирост за сутки - 326 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 69 683 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 326 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 167 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 973 дончан. Выздороветь удалось 59 845 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1658. Коэффициент распространения инфекции – 0,94.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 46 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (122), Новочеркасске (16), Таганроге (13), Батайске (12), Октябрьском (12), Неклиновском (11), Мясниковском (9), Кагальницком (8) районах, Гукове (7), Азовском (7), Зерноградском (7), Багаевском (6), Белокалитвинском (6), Егорлыкском (6) районах, Новошахтинске (5), Шахтах (5), Константиновском (5), Тацинском (5) районах, Азове (4), Аксайском (4), Каменском (4), Красносулинском (4), Обливском (4), Сальском (4), Семикаракорском (4) районах, Каменске-Шахтинском (3), Морозовском (3), Цимлянском (3) районах, Донецке (2), Волгодонском (2), Дубовском (2), Мартыновском (2), Миллеровском (2), Милютинском (2), Орловском (2), Песчанокопском (2), Шолоховском (2) районах, Волгодонске (1), Верхнедонском (1), Кашарском (1), Матвеево-Курганском (1), Пролетарском (1), Советском (1), Тарасовском (1), Усть-Донецком (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,6% - от 46 до 65 лет, 16,9% - от 66 до 79 лет, 7,4% - старше 80 лет, 7,4% - дети. В стационарах содержатся 1 888 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 11 женщин, 60, 61, 64, 65, 74, три по 79 лет, 80, 85, 86 лет, и восемь мужчин – 66, 71, 72, два по 80 лет, 81, 82, 94 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Лаборатории региона за день провели 7 248 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1778,28 тысячи исследований. Сейчас прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 44 310 человек, за сутки – 3 519. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 8 925 человек, за сутки - 1 942.

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