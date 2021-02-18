Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 февраля 2021 года: количество заболевших превысило 70 тысяч

Врачи сегодня - на передовой Фото: Светлана Макеева

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 18 февраля 2021 года по-прежнему тревожные.

География распространения коронавируса в донском регионе. Фото: правительство региона

Судя по цифрам, эпидемия и не думает идти на спад. Так, за последние сутки ковид-19 опять обнаружили у нескольких сотен человек . Тесты подтвердили, что коронавирусом заразились еще 323 жителей области и донской столицы. Таким образом, на утро 18 февраля в регионе количество людей, имевших позитивные тесты с начала пандемии - 70 006.

Скончались за сутки 21 человек. Это 10 женщин в возрасте от 43 лет до 91 года и 11 мужчин возрастом от 62 до 84 лет. У всех у них были хронически заболевания.

- За весь период жертвами COVID-19 в области стали 2994 человека, - прокомментировали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Напомним, что на Дону проходит массовая вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день прививки сделали 48 328 человек. Из них завершили вакцинацию 10 677 человек, подчеркнули в правительстве региона.

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