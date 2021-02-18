Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли ряд важных поправок в местные законы. Изменения в региональном законодательстве касаются разных сфер - в том числе детства, подсчета прожиточного минимума и должности омбудсмена.ОСОБЫЕ ДЕТИ - ОСОБЫЕ ПРОБЛЕМЫОдна из наиболее значимых поправок касается детей с ограниченными возможностями здоровья. Дело в том, что к парламентариям поступало много обращений от мам и пап, чьи малыши находятся на инвалидности. Таким детям всегда требуются врачебная помощь и консультации специалистов. И выстоять очередь в поликлиниках для этих пациентов – настоящий подвиг. Парламентарии справедливо решили, что для детей-инвалидов и их родителей посещение медиков должно проходить вне очереди. Поэтому депутаты Заксобрания инициировали соответствующие поправки в законодательство.Отметим, что эта идея была озвучена нашими депутатами еще на социальном онлайн-форуме, который проводила партия «Единая Россия» в конце января. И вот, наконец, соответствующая поправка была принята.- Ростовская область одна из первых в стране приняла решение реализовать предложение социального форума «Единой России», - прокомментировал главный спикер донского парламента Александр Ищенко. - Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья теперь получили право на приоритетное обслуживание. Очевидно, что в силу особенностей своего состояния и поведения они должны пользоваться таким правом. Надеюсь, что все остальные жители области с пониманием воспримут принятие такой меры. Мне кажется, что это очень важно и с человеческой точки зрения.Изменения в закон по этому вопросу также уже рассматриваются и на федеральном уровне.А ЧТО С ПРОЖИТОЧНЫМ МИНИМУМОМ?Еще одна важная поправка - о прожиточном минимуме. Теперь в донском регионе его будут рассчитывать иначе. Это связано с тем, что формирование прожиточного минимума изменилось и на федеральном уровне.Дело в том, что раньше прожиточный минимум определялся как стоимостная оценка потребительской корзины, плюс обязательные платежи и сборы. При этом такая схема принималась еще в 90-е годы, когда в экономике страны все было плачевно.В новой редакции закона прожиточный минимум – это минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов граждан.– Депутаты донского парламента много раз на различных площадках поднимали вопрос о пересмотре подхода к формированию прожиточного минимума, к отказу от привязки его к потребительской корзине. Было очевидно, что действующая схема, по которой мы работали последние двадцать пять лет, не отвечает реалиям современной жизни. Наконец, на федеральном уровне нас услышали. Мы очень надеемся, что медианный подход будет в большей степени отражать действительную стоимость жизни для всех категорий граждан, – отметил Александр Ищенко.«БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»Также парламентарии приняли новый закон об уполномоченном по правам человека.Теперь значительно расширяются права уполномоченного. Если раньше он мог только направлять свои рекомендации по выявленным нарушениям в органы государственной власти и местного самоуправления, то теперь он вправе обращаться в органы правопорядка и суд для возбуждения административного или уголовного дела.Кроме того, органы власти, получив рекомендации от уполномоченного по правам человека, теперь обязаны дать письменный ответ и проинформировать о принятых мерах в течение 30 дней.В случае, если есть информация о массовых и грубых нарушениях прав и свобод человека, а также в тех случаях, когда речь идет о необходимости защиты интересов инвалидов и престарелых, уполномоченный вправе сам провести проверку и принять меры.Новый закон предусматривает и более жесткие требования к кандидатуре на эту должность.- Новый закон об уполномоченном по правам человека предъявляет более жесткие требования к кандидатуре на эту должность, но и дает более широкие права. Это новый инструментарий, который дает уполномоченному возможность эффективно отстаивать права граждан, - прокомментировал главный спикер Заксобрания Александр Ищенко.Отметим, что уполномоченным по правам человека в Ростовской области теперь сможет стать только гражданин Российской Федерации, достигший возраста 35 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование и познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт защиты прав. Также он обязан в течение срока своих полномочий постоянно проживать на территории Ростовской области.Одно и то же лицо не сможет занимать должность уполномоченного более двух сроков подряд. Также на заседании парламентарии рассмотрели и другие вопросы. Повестка включала 34 пункта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростовской области стало меньше убийствНо больше - киберпреступлений (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!