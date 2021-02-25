Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал о появлении на свет шестого ребенка

Валерий и Дарья Карпины в браке уже четвертый год. Фото: Instagram Валерий Карпин

52-летний главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин давно мечтает о рождении сына. Он уже пять раз становился отцом дочек. и вот со своей супругой наставник желто-синих выбрал имя и для шестого ребенка.

- Если я забеременею, точнее, когда я забеременею Жориком, я буду продолжать заниматься спортом, - рассказала супруга тренера Дарья Карпина в Instagram.

На эти слова ее супруг дал неожиданный ответ. Многие так и не поняли шутка это или истинное мнение тренера.

- Если ты забеременеешь, то можешь делать, что хочешь, потому что я этого не переживу, - ответил Валерий Карпин жене.

Эта фраза вызвала неоднозначную реакцию в Сети. Одни заявили Дарье Карпиной, что она должна непременно родить мужу сына для продолжения футбольной династии, а другие попросили ее не рисковать жизнью одного из лучших российских тренеров.

Некоторые фолловеры предположили, что Дарья Карпина, ставшая недавно мамой пятой дочки тренера, сейчас вновь ждет ребенка. Таким образом, женщина якобы решила понять, что думает об этом муж. Но супруга наставника «Ростова» это мнение проигнорировала.

Стоит отметить, что слухи о беременности Дарьи появляются уже не в первый раз. Перед новогодними каникулами Дарью заподозрили в интересном положении из-за трогательного снимка.

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