Быстро и удобно: как электричка помогает объезжать пробки

Фото: «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»

Начало этого года стало очень напряженным для многих ростовчан. 4 января был признан аварийным и закрыт для движения мост на Малиновского. А когда люди вышли на работу после праздников, оказалось, что жить без него очень и очень сложно. Улица Таганрогская, которая приняла на себя весь автомобильный поток, справиться с ним не смогла. И такие районы, как Стройгородок и Военвед, оказались полностью парализованными. В этот момент настоящим спасением стали три дополнительных городских поезда. Многие уже говорят, что 2021 год в Ростове-на-Дону будет неофициальным «годом электрички».

Специалисты отметили, что большие заторы на многих дорогах образовались из-за резкого увеличения интенсивности транспортного сообщения. Соцсети в эти дни были переполнены негодованием и жесткими комментариями. Многие переживали о том, что случится после снегопадов. Но нужно отдать должное городским властям – они оперативно реагировали на поступающие от ростовчан замечания.

Так, на трех въездах в город запретили движение грузового транспорта с 06:00 до 23:00, был скорректирован режим работы светофоров, в наиболее сложных местах на дежурство вышли 10 экипажей ДПС.

Но эти меры не могли спасти донскую столицу от многочисленных длительных пробок. В условиях временного закрытия путепровода на улице Малиновского одним из решений стало увеличение рейсов городской электрички. Заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк и начальник СКЖД - филиала ОАО "Российские железные дороги" Сергей Задорин договорились об этом совместно с железнодорожниками прямо в электричке.

- Время сегодня - главный ресурс, а железнодорожный транспорт, работающий по четкому графику, обеспечивает его эффективное использование. Учитывая столь неоспоримое конкурентное преимущество, необходимо развивать этот проект, - подчеркнул Виктор Вовк.

Сразу после окончания новогодних каникул было внедрено несколько решений. На 10 рейсах «Ростов-Таганрог» была добавлена стоянка на остановочном пункте «Темерник». И жителям ЖК «Соловьиная роща» стало добираться до центра гораздо проще.

Также на маршрут вышла городская электричка «Ростов-Главный - Первомайская - Ростов-Западный - Ростов-Главный». Ее расписание по будням:

Ростов-Главный (05:53) - Ростов-Берег (05:58-05:59) - Гниловская (06:09-06:15) - Первомайская (06:20-06:21) - Левенцовская (06:25-06:26) - Сады (06:28-06:29) - Ростов-Западный (06:46-06:59) - 1337-й км (07:02-07:03) - Темерник (07:07-07:08) - Главный железнодорожный вокзал (07:17).

Были назначены два дополнительных городских поезда по кольцевому маршруту. Дополнительная утренняя электричка отправляется с Главного железнодорожного вокзала в 07:50 и прибывает на него же в 08:53. А вечерняя отправляется с Пригородного вокзала в 17:50 и прибывает на него в 18:54. Эти поезда сразу начали пользоваться спросом у пассажиров.

Самыми востребованными остановками городской электрички стали Ростов-Западный, Рабочий Городок и Сельмаш. Но самой популярностью пользуется платформа на территории Стройгородка - остановочный пункт 1337-й км.

Количество пассажиров значительно увеличился. Это заметно по заполняемости платформ и даже по разговорам в электричке. Новички часто интересуются, на какой остановке им лучше выйти, где и как приобрести абонемент, как добраться на работу к 08:00. Для многих ростовчан городская электричка стала настоящим спасением.