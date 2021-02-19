Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 февраля 2021 года вновь тревожные. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, за сутки вирус обнаружили у 320 жителей региона и донской столицы. Таким образом, общее число заболевших сегодня 70 326 человек.Умерли от ковида 23 человека. Это - 16 женщин в возрасте от 53 до 85 лет, и семеро мужчин - им было от 40 до 89 лет. У всех погибших были диагностированы заболевания сердечно-сосудистой и других систем.Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 3 017 человек.В пресс-службе правительства Ростовской области сообщили, что за прошедшие сутки в регионе выполнено 10 276 тестов на коронавирус. А прививки от ковида сделали 53 016 человек, из которых завершили вакцинацию 12 306.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» писала о том, что глава региона Василий Голубев также собирается делать прививку от коронавируса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, как проходит вакцинация от коронавируса в Ростовской областиПрививки сделали медикам и сотрудникам Роспотребнадзора (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!