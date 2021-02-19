Заместитель генпрокурора Андрей Кикоть направил в суд уголовное дело в отношении восьми членов преступной группы, наладивших массовую незаконную «растаможку» люксовых автомобилей. Внедорожники «Порше Кайен» и другие дорогие иномарки участники группы продавали с дисконтом жителям южных регионов – в том числе, Ростовской области.Следователи считают, что в группу входили трое сотрудников Махачкалинского таможенного поста Дагестанской таможни, трое работников регистрационного подразделения ГИБДД МВД по Республике Дагестан и двое предпринимателей.ЛИПОВЫЕ ЗАПРОСЫКак пояснила корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» прокурор главного управления Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО Елена Усачева, с января 2012 года по ноябрь 2014 года участники этого преступного сообщества изготовили фиктивные документы и незаконно выдали паспорта транспортных средств на 90 дорогостоящих иномарок. На основании фальшивок иномарки были поставлены на регистрационный учет без уплаты таможенных пошлин.Примечательно, что для оформления иномарок таможенники делали липовые запросы в Белоруссию, с которой у нас беспошлинная торговля. А находившиеся с ними в сговоре сотрудники ГИБДД закрывали на все глаза и ставили машины на учет. Коммерсанты же подгоняли покупателей. Особым спросом пользовались автомобили «Порше Кайен», их продавали с дисконтом в целый миллион!119 МИЛЛИОНОВДа и другие престижные иномарки участники группы предлагали приобрести со значительной скидкой. Так что разлетались они, как горячее пирожки. Ущерб государству следователи оценили в 119 миллионов рублей.Прокуроры обвинили участников группы в уклонении от уплаты таможенных платежей, в использовании полномочий вопреки интересам службы, в участии в преступном сообществе.Любопытно, что все фигуранты этого дела, за исключением одного, своей вины не признают. А этот один – инспектор Махачкалинского таможенного поста заключил сделку со следствием и рассказал о преступной схеме. Правда, потом он заболел, был признан невменяемым, и отправлен судом на принудительное лечение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРостовским перевозчикам могут списать почти полмиллиарда неоплаченных штрафовНо споры на эту тему еще идут (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.