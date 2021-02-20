Погода в Ростове-на-Дону в выходные 21 — 23 февраля: сильные морозы и снегопад вернутся в город

В донской столице ожидается сне и мокрый снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 21 — 23 февраля: публикуем прогнозы синоптиков. В праздники в донскую столицу могут вернуться сильные морозы и снегопад.

По данным ростовского Гидрометцентра, 21 февраля в Ростове-на-Дону серьезных осадков не ожидается. Ночью столбик термометра упадет до минус восьми градусов. Днем температура составит минус один — плюс один градус. Ожидается сильный ветер до 11 метров в секунду.

22 февраля в донской столице пройдет снег и мокрый снег. На дорогах — гололедица. Ночью будет морозно до минус пяти градусов. Днем — от нуля до плюс двух градусов.

По Ростовской области в воскресенье местами выпадет небольшой и умеренный снег. На дорогах — гололедица. Ночью ударят морозы до минус 15 градусов. Днем столбик термометра покажет минус два — плюс три градуса. На следующий день в большинстве районов возможен снег и мокрый снег, днем — с дождем. Ночью температура снизится до минус пяти, при прояснениях — до минус восьми. Днем температура составит минус три — плюс два градуса.

Сервис РП-5 сообщает, что 23 февраля в Ростове ожидается снег с дождем. Кроме того, город накроет сильный туман. В этот день погода будет холодно до минус пяти — минус шести градусов. Вечером ударят морозы до минус 11 градусов.