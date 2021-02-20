В последнем матче "Ростов" обыграл "Ахмат" со счетом 1:0. Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ростов» — ФК «Ахмат» 21 февраля: прогноз на матч одной восьмой финала Кубка России. Игра состоится на стадионе «Ростов-Арена» и начнется в 19:30. Рассказываем, как может пройти встреча.

СБОРЫ

Товарищеские матчи «Ростова» проходили с переменным успехом. «Желто-синие» обыграли «Эстерсунд», «Марбелью», тбилисский «Локомотив». При этом они сыграли вничью с командой тремя рангами ниже — любительским клубом «Атлетико Санлукеньо». Двум непосредственным соперникам в Премьер-Лиге ростовчане и вовсе уступили. Так, футболисты проиграли «Краснодару» со счетом 0:2. В контрольном матче «Ростов» потерпел поражение от московского «Локомотива» — 2:1.

На счету «Ахмата» четыре победы в товарищеских матчах. Грозненцы обыграли «Кызыл-Жар», «Лиепаю», «Шахтер» и «Арберию». Две игры, с македонским «Шкупи» и сербской «Войводиной» завершились вничью. При это 11 февраля «Ахмат» провалился сразу в двух спаррингах. Сначала команда потерпела поражение от «Томи» (3:2), а позже — от «Сочи» (1:2).

РПЛ

Последний матч сезона «Ростов» разгромно проиграл ЦСКА. Нападающий армейцев Федор Чалов выполнил хет-трик. «Желто-синие» же смогли пробить оборону соперника только в добавленное время. Единственный гол забил Алексей Козлов.

Последний официальный матч «Ахмат» провел с казанским «Рубином». Ни одной из команд не удалось забить гол. Грозненцы не побеждали в последних пяти официальных играх. До встречи с «Рубином» они проиграли «Ростову» и «Сочи», а также сыграли вничью с «Локомотивом» и «Зенитом».

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Последняя встреча «Ростова» и «Ахмата» прошла 13 декабря. «Желто-синие» обыграли грозненцев с минимальным отрывом 1:0. Единственный гол во второй половине встречи забил новичок «Ростова» Роман Тугарев.

Всего соперники провели 45 матчей. У «Ростова» было 19 побед, у «Ахмата» — 16. Десять противостояний закончились ничьей.

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