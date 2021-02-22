День рождения Александра Печерского: что известно о ростовчанине, устроившем бунт в лагере смерти Собибор

Александра Ароновича наградили орденом Мужества только в 2016 году. Фото: архив Натальи Ладыченко.

22 февраля 1909 года родился известный ростовский офицер Александр Печерский. В годы войны он попал в лагерь смерти Собибор в Польше. Спустя почти месяц советский офицер устроил единственное в истории успешное восстание в нацистском лагере.

ДО ВОЙНЫ

Александр Печерский родился в украинском городе Кременчуг в семье адвоката. Кроме него Арон Печерский и его жена Софья воспитывали троих детей — сына Константина и двух дочерей Фаину и Зинаиду. Когда Александру исполнилось шесть, семья переехала в Ростов-на-Дону. Здесь будущий герой вырос, получил профессию и женился.

Несколько лет Печерский работал электриком на паровозоремонтном заводе. В 1936 году он стал инспектором хозяйственной части в Ростовском финансово-экономическом институте. В 1941 году в первый же день войны его призвали в армию.

ТЯЖЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ, ПЛЕН, ЛАГЕРЬ

Получив звание техника-интенданта, Печерский присоединился к 19-й армии. Он участвовал в Витебском, Смоленском сражениях и, наконец, в Московской битве. В октябре 1941 под Вязьмой советская армия оказалась окружена и разгромлена. Несколько сотен солдат были убиты, другие — взяты в плены. В числе вторых оказался Александр Печерский.

В плену офицер тяжело переболел тифом, но остался жив. После этого он предпринял свою первую попытку побега. Однако закончилось все провалом — его и еще трех беглецов поймал и сначала отправили в штрафной лагерь, позже — перебросили под Минск. Там во время медосмотра охранники выяснили, что Печерский — еврей. Так он попал в Польшу в лагерь смерти Собибор.

ЛИДЕР УЗНИКОВ

Восстание в Собиборе готовилось задолго до того, как там оказался Александр Печерский. Но без сильного лидера узники не решались реализовать план. Поэтому они сразу стали присматриваться к прибывшему в лагерь офицеру — у того был не только военный опыт, но и характер. Единственная внучка Печерского Наталья Ладыченко пересказывала со слов друзей дедушки такой эпизод.

— Однажды охранник приказал ему выкорчевать огромный пень, дав на это всего пять минут и пригрозив убить, если он этого не сделает. И вот дед сначала разнес его могучими ударами всего за пару минут, а потом, когда надзиратель бросил ему в качестве «награды» кусок хлеба, демонстративно оттолкнул подачку, заявив: «Спасибо, я сыт».

В итоге узники посвятили Печерского в свои планы. Началась подготовка побега.

ВОССТАНИЕ

Согласно плану Печерского, узники должны были перебить персонал лагеря, завладеть оружейным складом и расправиться с охраной. Но 14 октября замысел воплотился в жизнь лишь частично. Пленные убили несколько немецких офицером, но до оружия не добрались.

Участник восстания Семен Розенфельд вспоминал, что восставшие бросились к караульному помещению и начали рубить ограждение из проволоки. В это время по ним открыли огонь охранники.

Из 550 узников сбежать смогли только около 50. Часть погибли от пуль нацистов, других выдали местные жители. Оставшихся в лагере людей расстреляли.

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

После побега Александр Печерский присоединился к партизанскому отряду, где стал подрывником. Позже его направили в 15-й штурмовой батальон Первого Прибалтийского фронта. 20 августа 1944 года он был ранен осколком мины в ногу.

После войны советский офицер написал книгу о событиях в Собиборе. Однако в его наградных листах упоминались только участие в сражениях 19-й Армии и 15-го штурмового батальона. Только в 2016 году Печерского посмертно наградили Орденом мужества.

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