В Ростове-на-Дону адвокат получила три года за подкуп следователя

Юрист сама оказалась на скамье подсудимых. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону юрист сама оказалась на скамье подсудимых. Молодого адвоката признали виновной в целом букете нарушений: посредничестве во взяточничестве, а еще в заведомо ложном доносе и в использовании подложного документа.

Известно, что эта довольно громкая история произошла еще пять лет назад. Как было озувчено во время суда, адвокатесса предложила одному своему знакомому передать сотрудникам правоохранительных органов два миллиона рублей. Деньги предназначались в качестве вознаграждения за то, чтобы переквалифицировали действия ее подзащитного по более мягкой статье. Однако после такой просьбы сама юрист стала фигуранткой уголовного дела. Женщину обвинили в посредничестве во взяточничестве.

Говорят, что следователю, который вел это дело, она устроила настоящий «батл». Всячески избегла процедуры вручения ей процессуальных документов. А в мае 2019-го правоохранителю пришлось буквально ловить ее, чтобы вручить, как положено, необходимое уведомление. Тогда адвокат заявила, что при этом он, якобы повредил ее автомобиль. И написала по этому поводу официальное заявление в полицию.

В итоге была проведена проверка, которая показала, что это ее заявление – ложь! И тогда в отношении дамы возбудили еще одно уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

При этом в июле-августе 2019 года в качестве адвоката ростовчанка участвовала еще в одном процессе. Но там она не уложилась в сроки подачи заявления в суде ходатайства о проведении предварительного слушания. И снова устроила скандал, заявив, что все необходимые бумаги отправила почтой в срок. Даже предоставила документ, якобы подтверждающий факт такого отправления. Документ проверили, и он оказался фальшивкой! Таким образом в отношении юристки возбудили еще одно уголовное дело – об использовании заведомо подложного документа.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Галина Гагалаева, суд признал юриста винновой и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. А еще лишил права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет.