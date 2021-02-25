В Ростове-на-Дону пьяный водитель получил четыре года колонии за то, что избил полицейского

Страж порядка пытался остановить нарушителя. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону вынесли приговор по уголовному делу о задержании пьяного водителя на улице Малиновского. Под улюлюканье друзей он устроил дикие маневры на дороге. В результате, госавтоинспектор оказался в больнице, а сам нарушитель отправится в колонию строго режима.

БИЛ ПО ГОЛОВЕ НА ХОДУ

В тот вечер сотрудник ДПС ехал на служебном автомобиле по улице Еременко и увидел выруливший на проезжую часть черный «Хендай акцент». При этом водитель иномарки стал выписывать на дороге такие невероятные зигзаги, что возник вполне понятный вопрос: "А трезвый ли он?"

Поравнявшись с подозрительной легковушкой, сотрудник ГИБДД приказал водитлю немедленно остановиться. Но, управлявший «взбесившимся» авто мужчина, лишь глянул на форм ДПС мутными глазами и, усмехнувшись, прибавил скорость.

Понимая, насколько водитель может быть опасен для других участников движения, страж правопорядка нагнал его и встал на пути. Но нарушитель лишь слегка сбавил скорость, чтобы объехать гаишника. Тогда последний быстро метнулся в открытое водительское окно и, попытался выдернуть ключ из замка зажигания в салоне «Хендая». Но нарушителя уже было не остановить: он несколько метров проволок гаишника по дороге, при этом нанося ему удары кулаком по руке и по голове.

ЗА ДОБАВКОЙ

Увидев такое дело, на помощь человеку в форме бросился проезжавший мимо водитель. Он заблокировал свой машиной движение «Хендаю». А страж порядка в этот момент все же выдернул ключ из замка зажигания.

Водитель иномарки выскочил из машины и бросился бежать. Но его догнали, скрутили и вызвали подмогу. А мужественного госавтоинспектора с травмой головы и серьезным повреждением ноги доставили в больницу.

Примечательно, что в той самой машине сидели еще два пассажира "под мухой". Они признались, что сначала распивали водку дома у одного, потом поехали пить коньяк к другому, а потом решили на машине смотаться в магазин, чтобы купить еще выпивки...

Как выяснилось позже, тот, кто был за рулем, оказался ранее судимым за кражу 46-летним жителем Шахт. Когда мужчина протрезвел, о уже не чувствовал себя таким «героем».

ОФИЦИАЛЬНО

Четыре года колонии

Нино КАЛЮЖИНА, старший помощник прокурора Советского района:

- Суд признал водителя виновным в применении опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти по статье 318 Уголовного кодекса РФ. И назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.