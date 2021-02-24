Новый температурный скачок: какой будет погода в Ростове-на-Дону в четверг, 25 февраля

Ростовчан ожидают очередные температурные качели. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону и Ростовской области в четверг, 25 февраля за ночь заметно изменится температура воздуха. Медики рекомендуют метеозависимым особенно внимательно следить за своим здоровьем.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КАЧЕЛИ

Сегодня днем метеорологи зафиксировали в Ростове 7-градусный мороз. К вечеру температура будет снижаться и ночью достигнет минус 12 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра.

Завтра, как и сегодня, небо будет облачным. А вот температурный фон резко изменится. К трем часам дня воздух прогреется до минус 1 градуса. В дальнейшем – даже в ночное время – потепление продолжится. В пятницу к середине дня температура воздуха будет находиться на уровне плюс 4 градусов. С утра в пятницу ожидается дождь.

На востоке области сегодня ночью ожидается большее похолодание, чем в Ростове. В Ремонтном, например, прогнозируется ночная температура на уровне минус 22 градусов. В четверг мороз на востоке станет не таким лютым – около минус шести градусов, а в пятницу температура станет положительной.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ МЕТЕОЗАВИСИМЫЙ

Ростовчанам и жителям области уже пришлось пережить температурные качели в середине февраля. Правда, тогда теплая погода сменилась на холод – от плюс 15 днем до мороза ночью. Метеорологи рассказали «КП – Ростов», что не считают «качели» аномалией.

А медики рекомендовали метеозависимым ростовчанам быть особо внимательными. Терапевт 16-й поликлиники Любовь Колбасенко рассказала «КП», что в эти дни самочувствие может ухудшиться у людей с дыхательными заболеваниями и хронической мигренью. Врач посоветовала запастись лекарствами, которые помогали раньше. Кроме того, поможет свежий воздух и спорт.

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