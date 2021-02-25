Коронавирус в Ростове-на-Дону на 25 февраля: выздоровели более 62 тысяч дончан

За сутки от коронавируса скончались еще три человека. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 110 человек. Всего в ростовской области, в том числе в донской столице, коронавирусом заразились 304 человека. Число инфицированных составило 71 883 человека.

Новых зараженных выявили в 44 городах и районах области. Кроме Ростова-на-Дону более десяти случаев зарегистрированы в четырех территориях. Среди них Батайск — 14 заболевших, Таганрог — 13, Новочеркасск — 12 и Неклиновский район — 11. По десять жителей получили положительные тесты в Шахтах и Азовском районе.

Наибольшую долю новых инфицированных составили жители от 18 до 45 лет — 33,9%. 33,6% зараженных — от 46 до 65 лет. 20,7% — пенсионеры от 66 до 79 лет. 5,6% — старше 80 лет; 6,2% — дети.

Лечение в стационарах получают 1 745 дончан. 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии, на инвазивном аппарате искусственной вентиляции легких. К неинвазивным ИВЛ подключены 154 человека.

Подтвердилась смерть от коронавируса еще трех человек. Это две женщины 75 и 83 лет, а аткже 45-летний мужчина. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период, жертвами вируса стали 3 061 житель.

За сутки от ковида вылечились 338 зараженных. С начала пандемии выздоровели 62 187 человек.

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