Последние новости в Ростове-на-Дону на 25 февраля 2021. «Комсомольская правда-Ростов» рассказывает о главных событиях за минувшие сутки.В администрации Ростова-на-Дону произошли кадровые перестановки. Решением депутатов гордумы начальником управления здравоохранения назначили Ольгу Мельникову. Она исполняла обязанности главы ведомства в течение последних четырех месяцев. На этом посту Ольга Мельникова сменила Надежду Левицкую, которая покинула должности после «кислородного скандала» в больнице № 20.На заседании 24 февраля депутаты обсудили и другие вопросы. Так, возле стадиона «Ростов-Арена» планируется построить новый Ледовый дворец. Объект будет рассчитан на пять тысяч зрительских мест.Выяснились подробности о проекте реконструкции улицы Вавилова. В администрации сообщили, что стоимость работ возросла с трех до четырех миллиардов рублей. Проект будет готов в первом — втором квартале этого года.В Ростовской области продолжается вакцинация от коронавируса. Прививку сделал губернатор Василий Голубев. Глава донского региона перенес вакцинацию хорошо, жалоб на самочувствие у него не возникло.«Комсомольская правда-Ростов» продолжает следить за судьбой пострадавших при взрыве газа в Красносулинском районе. Взрыв прогремел утром 22 февраля в четырехэтажном доме. В результате пострадали двое мужчин и подросток. В настоящее время взрослые находятся в реанимации больницы Зверева. Юноша с ожогами лица и тела перевели в ростовскую больницу.Завершилось дело ростовского адвоката, обвиненного в посредничестве во взяточничестве. Следствие посчитало, что женщина передала правоохранителям два миллиона. За эту сумму она якобы просила переквалифицировать дело подзащитного на более мягкую стать. Подсудимую признали виновной — ей назначили три года лишения свободы условно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗдравоохранение Ростова возглавила Ольга МельниковаЕе кандидатуру одобрили депутаты. (Подробности)Двое пострадавших при взрыве бытового газа в Ростовской области находятся в реанимацииОказавшегося во время ЧП в доме подростка перевели в обычное отделение для терапии. (Подробности)В Ростове-на-Дону адвокат получила три года за подкуп следователяА еще ей придется на время поменять работу. (Подробности)