Чем отличаются вакцины от коронавируса: «КовиВак», «Спутник» и «Эпиваккорона». Заведующая кафедрой генетики ЮФУ Татьяна Шкурат рассказывает об особенностях препаратов.По словам профессора, вакцины «Спутник-V» и «Эпиваккорона» имеют два фрагмента антигена коронавируса. (антиген – элемент вируса, вызывающий образование антител – прим.авт.) Речь идет о фрагментах белка под названием Spike — шипа, расположенного на поверхности коронавируса.Недавно зарегистрированный «КовиВак» отличается от «Спутника V» и «Эпиваккороны». Вакцина сделана не из отдельных антигенов, а из цельного вируса. Для этого специалисты вырастили настоящий вирус SARS CoV-2.— Вирус сначала был выращен, а потом размножен в специальных средах. Затем настоящий SARS CoV-2 инактивировали. Это значит, что его наследственную молекулу –РНК уничтожили. При этом все белки остались живыми, — рассказала Татьяна Шкурат.Таким образом, при вакцинации «КовиВаком» лимфоциты взаимодействуют с полным набором антигенов. В результате в организме вырабатывается полный набор антител. Формируется более устойчивый иммунитет к коронавирусу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПобочные эффекты после вакцинации от коронавируса назвал ростовский врачПо словам специалиста, осложнения у привитых возникают крайне редко. (Подробности)