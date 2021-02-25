Министерство природы подвело итоги мониторинга состояния воздуха в Ростовской области. Показываем, в каких городах уровень загрязнений оказался выше и ниже, чем по донскому региону.Высокий уровень загрязнений выявили в Новочеркасске и Ростове-на-Дону. Повышенный — в Азове, Гукове, Шахтах, Новошахтинске, Сальске и Таганроге. Кроме того, концентрация загрязнений превышена и в Советском районе Ростова-на-Дону.Среди территорий с низким уровнем загрязнений оказались четыре города — Батайск, Волгодонск, Миллерово и Цимлянск.В Минприроды также сообщили, что в Ростове и Азове фиксировались разовые превышения концентрации пыли. Связано это с пылевой бурей, которая 30 сентября накрыла эти два города.Ранее результаты мониторинга публиковало и Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Интересно, что в 2019 году экологическая ситуация в нескольких городах была лучше. Так, в Азове, Волгодонске, Таганроге, Новошахтинске и Сальске уровень загрязнений был на низком уровне. При этом в Миллерове и Батайске воздух, напротив, стал чище. Ранее в этих городах в воздухе регистрировался повышенный уровень загрязнений.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВозможные последствия пожара на химическом заводе в Шахтах назвал экологКамиль Кадзеев рассказал, чем грозит происшествие для окружающей среды. (Подробности)