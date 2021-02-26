В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 107 человек. Всего в Ростовской области, в том числе в донской столице, коронавирусом заразились 296 человек. С начала пандемии число инфицированных выросло до 72 179.Случаи заражения ковидом зарегистрированы в 44 городах и районах. По 11 человек заболели в Батайске, Новочеркасске. Десять жителей получили положительные тесты в Таганроге.Наибольшую долю новых инфицированных составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет — 37,8%. 28,1% зараженных — жители от 18 до 45 лет. 19,9% инфицированных — пенсионеры от 66 до 79 лет; 5,4% — старше 80 лет; 8,8% — дети.Лечение в стационарах получают 1 711 пациентов. 27 человек находятся в тяжелом состоянии, на инвазивном аппарате искусственной вентиляции легких. 149 пациентов подключены к неинвазивным ИВЛ.Подтвердилась смерть 18 зараженных. Среди них — 12 женщин от 59 до 92 лет и шесть мужчин от 59 до 83 лет. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания. За все время жертвами ковида стали 3079 дончан.За сутки от коронавируса вылечились 332 заболевших. Общее число выздоровевших составляет 62 519 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области умерли еще 18 пациентов с COVID-19Число смертельных случаев увеличилось 3 079. (Подробности)Коронавирус 25 февраля выявили у 296 жителей Ростовской областиВ регионе продолжает снижаться суточный прирост ковид-пациентов. (Подробности)