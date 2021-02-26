Последние новости Ростова-на-Дону на 26 февраля 2021: пожар на заводе и транспортная реформа

Рассказываем, что случилось в Ростове и Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние новости Ростова-на-Дону на 26 февраля 2021: главные события. Рассказываем, что случилось за сутки в донской столице и других городах Ростовской области.

25 февраля произошел пожар на заводе по производству полимерной упаковки в Шахтах. К счастью, никто не пострадал — в здании никого не было. На месте работали более 65 спасателей. Спустя несколько часов возгорание локализовали на площади 900 квадратных метров.

Власти рассказали о планах провести в Ростове-на-Дону новую транспортную реформу. В городе хотят создать единого транспортного оператора. Ему будут поступать все деньги, которые ростовчане платят за проезд. Организация будет распределять их между перевозчиками.

Экс-редактор батайской газеты «Вперед» Елена Пивоварова попала в реанимацию. 25 февраля женщину вызвали на допрос к следователю. Однако допрос не состоялся, поскольку женщине стало плохо. Медики уже поставили предварительный диагноз — инсульт. Напомним, против журналистки возбудили уголовное дело о растрате с использованием служебного положения.

На трассе М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись четыре автомобиля. Водитель грузовика не выдержал дистанцию и зацепил «Ларгус». После этого легковушка врезалась в «Тойоту», которая в свою очередь влетела в еще один грузовик. В результате массового ДТП никто не пострадал.

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