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Общество

В Ростовской области главу района подозревают во взяточничестве

По версии следствия, женщина потребовала почти три миллиона рублей за услуги
РЕПИНА Елена
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В отношении главы одного из районов области возбудили уголовное дело за взятку в особо крупном размере

В отношении главы одного из районов области возбудили уголовное дело за взятку в особо крупном размере

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ростовские следователи из отдела по расследованию особо важных де