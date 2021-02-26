В Ростовской области главу района подозревают во взяточничестве

Ростовские следователи из отдела по расследованию особо важных дел выясняют детали запутанной финансовой махинации, в которой, по мнению следкома, была замешана глава Куйбышевского района Ростовской области Наталья Мирющенко.По версии следствия, с 2019 по 2021 год чиновница получала хорошие, но незаконные барыши. Подозреваемая якобы попросила у коммерческой фирмы, выигравшей муниципальный контракт, два миллиона 700 тысяч рублей за помощь с исполнением обязательств перед районом.Однако на передачу денег пришли оперативники. После того, как чиновница взяла купюры, ее задержали.- Сейчас в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.Если дело дойдет до суда, а вину чиновницы признают, ей грозит либо штраф до пяти миллионов рублей, либо до восьми лет тюрьмы.