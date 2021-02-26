Весь февраль на сайте kp.ru проходит конкурс «Герой МЧС», приуроченный ко Дню Защитника Отечества. Четырнадцать претендентов, тысячи голосов, и вот перед нами три лидера. Но время есть, а значит, ситуация может еще и измениться. Пока тройка финалистов выглядит так:Пальма первенства на данный момент у Александра Казанцева — начальника 74-и пожарно-спасательной части из города Семикаракорска. Он уже 15 лет в профессии. И, как сам признается, даже в самых сложных ситуациях старается работать оперативно, четко и слаженно. При этом наградой считает искреннюю человеческую благодарность, и любит свою работу за спасение жизней.На втором месте по голосам старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения, ростовчанин Владимир Масько, который любит свою работу за возможность спасать людей, избегая жертв и материального ущерба.- Наиболее запоминающееся событие для меня случилось 10 лет назад. Это было тушение четырехэтажного дома в Ростове в переулке Семашко, 46, - рассказал он. - Сложность пожара заключалась в том, что здание относилось к старому фонду - внутренние перекрытия и перегородки были деревянными, а также была минусовая температура, что создавало определенные трудности. В момент прибытия горел чердак на площади около 100 квадратных метров. Необходимо было провести эвакуацию всех жильцов и не допустить распространения пожара, так как огонь по пустотам мог дойти до первого этажа. К счастью, пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, избежать человеческих жертв и большого материального ущерба.Также в тройке лидеров - Алексей Жариков. Пожарный признался, что всегда хотел приносить пользу людям и служить Родине, любит свою работу за то, что есть возможность протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается.Голосование за представителей благородной профессии продолжается до конца дня 28 февраля 2021 года. А итоги уже подведем 1 марта.ВНИМАНИЕ!Выбирайте своего победителя на сайте kp.ru.