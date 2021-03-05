Ростовчан приглашают на театральный выходной «Маленький Ла Скала»

МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр имени А.П. Чехова» — один из старейших на юге России. Фото: МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр имени А.П.Чехова»

Всех ростовчан приглашают 20 и 27 марта на экскурсию «Маленький Ла Скала». Участников ждет прогулка по городу, которая пройдет по местам, связанным с историей и развитием театрального искусства в Таганроге и с именами А.П. Чехова и Ф.Г. Раневской, а также захватывающие тайны театра им. Чехова. Театр – это всегда большая тайна, и то, что происходит на сцене - лишь малая ее часть. Вас ждет знакомство с историей Ла Скала в миниатюре, посещение репетиционного зала, вы узнаете все секреты театрального закулисья: как готовится спектакль, как одевают актеров, как шьют костюмы и т.д.

А в завершение дня участники посмотрят «Небесный тихоход» - музыкальную историю в двух действиях по мотивам одноименной кинокомедии.

Царская ложа в театре им. Чехова. Фото: МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр имени А.П.Чехова».

Лестница в бельэтаж в театре им. Чехова. Фото: МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр имени А.П.Чехова»

Добраться до Таганрога сейчас совсем просто. В 11:30 с пригородного вокзала отправляется ускоренный электропоезд, а в 12:20 можно уехать электричкой Ростов-Таганрог.

Узнать стоимость экскурсии и оформить заказ для участия можно по ссылке https://skppk.ru/ekskursii/malen-kiy-la-skala-istorii-i-legendy-teatra-im-chehova.

Здание театра, построенное по проектам итальянского архитектора К. Лондерона и русского Н. Трусова, отлично спланировано: небольшой, но вместительный зал отличается замечательной акустикой.

Приезжайте, будет интересно!