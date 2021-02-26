Погода в Ростове-на-Дону на 26 февраля 2021: снег прогнозируют синоптики

В Ростове-на-Дону ожидается мокрый снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 26 февраля 2021: публикуем прогноз синоптиков. По данным ростовского Гидрометцентра, в город вернется снег.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Ночь и утром город накроет туман. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью снизится до минус пяти — минус семи градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс трех — плюс пяти градусов. Скорость ветра 6 — 11 метров в секунду.

В этот день в большинстве районов Ростовской области также пройдут мокрый снег и дождь. Местами возможны туман и гололед. Ночью ударят морозы от минус пяти до минус десяти градусов, при прояснениях — до минус 16 градусов. Днем температура составит ноль — плюс пять градусов.