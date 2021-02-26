"Весеннего" тепла ожидать пока не стоит. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Ростове-на-Дону 1 марта 2021: каким будет первый день весны. Публикуем прогноз ростовского Гидрометцентра.

Ночью 1 марта пройдут дождь и мокрый снег. Столбик термометра в это время упадет до минус двух — минус четырех градусов. Днем серьезных осадков не ожидается. Температура составит плюс два — плюс четыре градуса. Ночью и утром — гололед. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду.

По Ростовской области прогнозируют небольшие, а местами умеренные снег и мокрый снег. В отдельных районах — туман и гололед. Ночью температура составит ноль — минус пять градусов, при прояснениях — минус десять. Днем — минус два — плюс три градуса, по югу — до плюс шести. Скорость ветра может достигать пяти десяти метров в секунду.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!