Коронавирус в Ростове-на-Дону 27 февраля 2021: число зараженных дончан приближается к 72,5 тысячи

Жертвами коронавируса стали 16 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону прирост заболевших составил 111 человек. По Ростовской области, в том числе в донской столице, выявили еще 285 случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 72 464.

Большинство новых заболевших, 37,5% — люди в возрасте от 46 до 65 лет. 28,8% — от 18 до 45 лет, 18,6% — от 66 до 79 лет. 8,8 — старше 80 лет; 6,3% — дети.

Лечение в стационарах проходят 1 634 пациента. К инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 25 человек, к неинвазивным — 133 человека.

Подтвердилась смерть 16 человек с коронавирусом. Среди них — пять женщин в возрасте от 62 до 72 лет и 11 мужчин от 49 до 84 лет. У всех были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время пандемии жертвами коронавируса стали 3 095 человек.

За сутки от коронавируса вылечились 319 человек. За весь период выздоровели 62838 пациентов.

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