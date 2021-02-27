Последние новости Ростова-на-Дону на 27 февраля 2021: в ковидном госпитале умер известный хирург, задержана глава Куйбышевского района

Рассказываем последние новости Ростова-на-Дону. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Последние новости Ростова-на-Дону на 27 февраля 2021: главные события. «Комсомольская правда-Ростов» рассказывает, что случилось за минувшие сутки.

Скончался известный детский хирург Геннадий Чепурной. 81-летний мужчина проходил лечение в ковидном госпитале городской больницы № 20. Медик возглавлял кафедру детской хирургии и ортопедии. За это время он открыл детское урологическое отделение и отделение ожоговой травмы, организовал службы хирургии новорожденных.

В Куйбышевском районе задержали главу администрации Наталью Мирющенко. Ее вменяют «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, Мирющенко попросила два миллиона 700 тысяч у фирмы, выигравшей муниципальный контракт. За вознаграждение она

В ДТП на трассе «Котельниково-Песчанокопское» погиб Александр Тутов — муж депутата Госдумы Ларисы Тутовой. По предварительным данным, автомобиль «Тойота» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Проспект Сиверса превратился в реку из-за коммунальной аварии. Причиной стала утечка в трубе. Сотрудники «Ростовводоканала» уже начали устранять неисправность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер известный ростовский хирург Геннадий Чепурной

Медик скончался в ковидном госпитале горбольницы № 20 (Подробности)

В Ростовской области главу района подозревают во взяточничестве

По версии следствия, женщина потребовала почти три миллиона рублей за услуги. (Подробности)