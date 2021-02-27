Погода в Ростове-на-Дону на 27 февраля 2021: дожди и сильный ветер ожидают синоптики

В Ростове-на-Дону пройдет дождь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Ростове-на-Дону на 27 февраля 2021. Прогноз на предстоящий день публикует ростовский Гидрометцентр.

Ночью температура составит ноль — плюс два градуса. Ночью и утром город накроет сильный туман. На дорогах — гололедица. Днем столбик термометра поднимется до плюс трех — плюс пяти градусов. Пройдет небольшой дождь. Скорость ветра — 12 — 14 метров в секунду.

По Ростовской области местами ожидается небольшие и умеренные мокрый снег и дождь. Ночью будет от минус одного до плюс четырех градусов. В ночное время и утром также возможен туман. Днем отметка термометра покажет плюс один — плюс шесть градусов, по югу — плюс девять градусов. Скорость порывов ветра может достигать 15 — 17 метров в секунду.