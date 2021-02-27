В донском парламенте прошло заседание круглого стола, посвященного Домам культуры в регионе и их будущему.Депутаты обсудили на мероприятии перспективы развития не толь-ко имеющихся ДК, а также и строительство новых. Парламентарии отметили, что необходимо приводить в порядок имеющиеся ДК, а также возводить другие. В связи с этим в регионе пройдет открытый конкурс типовых проектов модульных Домов культуры.ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, НЕБОЛЬШАЯ ЦЕНАОдин из участников обсуждения, депутат Государственной Думы РФ Александр Шолохов, отметил, что донская инициатива по со-зданию модульных Домов культуры может быть в дальнейшем использована и в других регионах России.- Модульный Дом культуры, как и любое модульное сооружение, при его стоимости в разы, а иногда и на порядки меньше, чем капи-тальный ремонт и тем более новое строительство капитального сооружения. Они имеют гарантийный срок службы от 25 лет и, со-ответственно, могут закрыть все те проблемы, которые связаны с отсутствием Домов культуры в сельских населенных пунктах. Это удешевление происходит не за счет качества. Удешевление идет, прежде всего, на юридическом уровне в связи с тем, что требуется всего один типовой проект и в дальнейшем нет затрат на проекти-рование, стоимость которого при капитальном строительстве со-ставляет порядка 10 процентов. Быстровозводимые сооружения гораздо проще оформлять в плане постройки. Плюс к тому совершенно очевидно, что современные очень качественные материа-лы, которые отвечают всем требованиям, стоят в разы дешевле материалов, которые используются при капитальном строитель-стве, - сообщил Александр Шолохов.НЕОБХОДИМЫ РЕНОВАЦИИКак рассказала председатель комитета Законодательного Собра-ния Ростовской области по образованию, депутат Светлана Ма-нанкина, на Дону сегодня существуют 1221 Дом культуры. 24 % из них нуждаются в капитальном ремонте или находятся в аварийном состоянии. Материальная база многих действующих ДК изношена и сильно устарела. При этом, как подчеркнула депутат, актуальным является не только вопрос реновации зданий, а, в первую очередь, формирования нового подхода к пониманию значимости современного Дома культуры, его функционала и значения для жителей.- Российская Федерация является наследником Советского Союза, где была создана совершенно уникальная в масштабах всего мира комплексная система учреждений культуры в шаговой доступности. Но, к сожалению, со времен Советского Союза количество Домов культуры сократилось. В 1950-е годы их насчитывалось около ста тысяч на всю страну, сейчас всего 42 тысячи и они продолжают ветшать. Главное, что в попытке адаптироваться к новым экономическим условиям в период Перестройки, дома культуры потеряли многие функции, которые были у них изначально, и превратились, по сути, в учреждения дополнительного образования для детей. Взрослые люди не рассматривают Дома культуры как место проведения своего свободного времени. Они идут в другие места и гото-вы платить за свой культурный, развивающий досуг. Поэтому нам нужно одновременно с реновацией материально-технической ба-зы, в которой есть определенные подвижки на федеральном и на областном уровне, надо заниматься переосмыслением задач До-мов культуры, - сообщила парламентарий.ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ МОДУЛЬНЫХ ДКДепутат Светлана Мананкина отметила, что такая попытка будет предпринята в рамках проекта по оснащению сельских населенных пунктов современными модульными Домами культуры. Парламентарий анонсировала открытый конкур проектов таких ДК, который в скором времени должен стартовать на Дону.Во время обсуждения был озвучен ряд пожеланий, которые должны быть учтены при создании проектов модульных ДК. Они касаются внешнего вида зданий – ДК не должен выглядеть как коммерческое или хозяйственное здание. Большое значение имеет также внутреннее обустройство современного Дома культуры. Он должен быть многофункциональным, трансформируемым, интерактивным, безопасным и, конечно, доступным для всех групп населения.При этом Светлана Мананкина подчеркнула, что речь идет не о замене существующих ДК на модульные, а о постройке новых в тех территориях, где Дома культуры нет.В Подробное техническое задание для архитекторов, которые намерены принять участие в конкурсе будет разработано в бли-жайшее время, с учетом мнения участников заседания круглого стола и предложений муниципальных образований донского края. Рекомендацию будут собраны в течение неделиЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Помощь детям с ограниченными возможностями и прожиточный минимум: донские парламентарии приняли поправки в законыРассказываем о самых значимых изменениях (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!